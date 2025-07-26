Bilecik Atatürk Ormanı'nda 20 ton çöp toplandı

Bu sabah Bilecik Atatürk Ormanı’nda düzenlenen temizlik etkinliğinde, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın öncülüğünde belediye yöneticileri, kent konseyi üyeleri, sivil toplum temsilcileri, gönüllü vatandaşlar ve doğaseverler bir araya geldi. Kamyonlarca çöp ve cam şişe toplanan etkinlikte çocuklar da aileleriyle birlikte çevreye katkı sundu. Bilecik Belediyesi, katılımcılara simit, çay ve su ikramında bulundu.

"CİĞERLERİMİZ YANMASIN"

Etkinlikte konuşan Başkan Subaşı, doğayı korumanın yangınları önlemede hayati rol oynadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi biz de Bilecik’te günlerce süren bir orman yangınıyla mücadele ettik. Yangınlar tekrar yaşanmasın diye bugün Atatürk Ormanı’nda temizlik yaptık. Ne yazık ki ormanda kozalaktan çok cam şişe ve çöp vardı. Bu alan şehrimizin merkezinde, herkesin kolaylıkla ulaşabildiği bir yer. Bu nedenle daha duyarlı olmalıyız. Doğa bizden intikam almadan biz ona sahip çıkmalıyız. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da farkındalık çalışmasından memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Subaşı’na ve belediye ekibine teşekkür etti.