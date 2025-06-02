İHA

Yaklaşık iki yıldır Bilecik’te görev yapan Vali Şefik Aygöl, görev süresi boyunca hem kamu yönetimine kazandırdığı yenilikçi projelerle hem de halkla kurduğu sıcak bağlarla kentte derin izler bıraktı.

“Bilecik’i herkes bilecek” vizyonuyla yola çıkan Aygöl, eğitimden turizme, sosyal sorumluluk projelerinden kültürel etkinliklere kadar birçok alanda kent dinamiklerine yön verdi. Özellikle eğitimde başlattığı BİL-EN projesiyle yeni bir perspektif kazandıran Aygöl, kent festivalleri, tanıtım kampanyaları ve halk merkezli yönetim anlayışıyla geniş bir takdir topladı.

DUYGU YÜKLÜ VEDA TÖRENİ

Vali Aygöl için valilik bahçesinde düzenlenen veda töreni, duygu dolu anlara sahne oldu. Törene Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Baro Başkanı Halime Kahraman, ilçe kaymakamları, güvenlik güçleri, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl’ün vedalaşma sırasında gözyaşlarını tutamadığı anlar törende duygusallığı artırdı.

"FAHRİ DEĞİL, GERÇEK HEMŞERİSİYİM"

Veda konuşmasında duygularını dile getiren Aygöl, şu ifadeleri kullandı:

Bu kente eşim ve çocuklarımla geldim, şimdi ayrılıyoruz ama gönlüm burada kalıyor. Ailemi ikinci plana attım ama Bilecik’i asla ihmal etmemeye çalıştım. Bana fahri hemşehrilik unvanı verdiniz ama ben diyorum ki makamımı eksiltmeyin; ben bu şehrin gerçek hemşehrisiyim.

Halkla kurduğu yakın ilişkilerden de söz eden Aygöl, “Bir hafta boyunca ‘Biri bana kötü bir söz söylesin de gönül koyup gideyim’ dedim ama olmadı. Bu şehirle aramızda kalpten bir bağ kuruldu. Hepinizden helallik istiyorum” diyerek veda etti.

MOTOSİKLET KONVOYU İLE UĞURLANDI

Konuşmasının ardından Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, vatandaşlarla tek tek vedalaştı. Duygusal veda, Bilecik Motosiklet Derneği üyelerinin oluşturduğu konvoy eşliğinde gerçekleşen uğurlamayla son buldu. Kentten alkışlar ve dualarla ayrılan Aygöl, ardında iz bırakan bir görev süresi bıraktı.