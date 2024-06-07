Bilecik'te 1 DEAŞ üyesi yakalandı

İHA
Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda; DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan aranması olan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
Hakkında yasal işlem uygulanan şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakılarak Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Geri Gönderme Merkezine sevk edildi
Yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı işlemleri yapılarak Bursa Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış