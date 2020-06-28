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    Bilecik'te 1,5 tonluk tosun satışta

    Besici, "Mışka" adını verdiği kurbanlığını 30 bin liranın üzerinde bir fiyata satışa çıkardığını, otomobil getiren bir alıcıyla da anlaşabileceğini söyledi.
    • AA
    • 28.06.2020 - 13:11
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    Bilecik'te 1,5 tonluk tosun satışta #1

    Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde besicilik yapan Enver Erkanlı, "Mışka" adını verdiği kurbanlığını otomobil ile takas etmek üzere satışa çıkardı.

    Erkanlı, 4 yıl önce buzağı olarak aldığı Limuzin ırkı tosunu özenle beslediğini söyledi.

    "BU AĞIRLIKTA BAŞKA YOK"

    Kurbanlığı 30 bin liranın üzerinde bir fiyata satmak ya da bu değerde bir otomobille takas etmek istediğini belirten Enver Erkanlı, "Şu an 4 yaşında. İddia ediyorum, Pazaryeri ilçesinde bu ağırlıkta başka kurbanlık yok. Eğer iddiası olan varsa gelsin, kantar burada. Benim kantarım 1,5 tonluk, danamın ebatları çok büyük olduğundan kantar almadı. Hayvanım 1500 kilogramın üzerinde." diye konuştu.

    Erkanlı, satışa çıkardığı kurbanlığa alıcı beklediğini de sözlerine ekledi.

    Bilecik'te 1,5 tonluk tosun satışta #2

    Bilecik'te 1,5 tonluk tosun satışta #3

    Bilecik'te 1,5 tonluk tosun satışta #4

    Bilecik'te 1,5 tonluk tosun satışta #5

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