Bilecik'te ormanlık alanda yangın
Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 30.07.2021 - 20:11
- Güncelleme : 30.07.2021 - 20:17
Bilecik-Vezirhan D-160 karayolunda Aptalderesi Mevkiinde dumanları görev vatandaşlar, ekiplere haber verdi.
YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerinde anında Orman İşletme Müdürlüğü, Vezirhan ve Bayırköy belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin Gülümbe Köyü'nde bir iş yerinde çalıştığı, jandarmanın sabotaj üzerinde durmadığı öğrenildi.
Bilecik'te ormanlık alanda yangın VİDEO