Bilecik'teki orman yangını kontrol altına alındı
- AA
- 18.07.2021 - 22:29
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Çiftlik köyü Sivritepe mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Alevlerin rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmasının ardından çevre halkı ekiplere ihbarda bulundu.
3 HELİKOPTER MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine bölgeye Bilecik, Osmaneli ve Geyve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangını söndürme ekipleri ile Osmaneli, Gölpazarı, Bayırköy ve Vezirhan belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan 3 helikopterle, karadan ise 2 dozer, 1 greyder ve 18 arazözle müdahale edildi.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Söndürme çalışmalarına jandarma ekipleri ve köylüler de sulama tankerleri ile destek verdi. Yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Büyük oranda söndürülen yangında, 10 hektarlık alan zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.