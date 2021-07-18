Bilecik'teki orman yangını kontrol altına alındı

Osmaneli ilçesinde meydana gelen yangın belediyenin müdahalesi ile kontrol altına alınarak, söndürme çalışmaları başlatıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Çiftlik köyü Sivritepe mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmasının ardından çevre halkı ekiplere ihbarda bulundu.

3 HELİKOPTER MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye Bilecik, Osmaneli ve Geyve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangını söndürme ekipleri ile Osmaneli, Gölpazarı, Bayırköy ve Vezirhan belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan 3 helikopterle, karadan ise 2 dozer, 1 greyder ve 18 arazözle müdahale edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Söndürme çalışmalarına jandarma ekipleri ve köylüler de sulama tankerleri ile destek verdi. Yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Büyük oranda söndürülen yangında, 10 hektarlık alan zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.