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    Bilecik'teki orman yangını kontrol altına alındı

    Osmaneli ilçesinde meydana gelen yangın belediyenin müdahalesi ile kontrol altına alınarak, söndürme çalışmaları başlatıldı.
    • AA
    • 18.07.2021 - 22:29
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    Bilecik'teki orman yangını kontrol altına alındı

    Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Çiftlik köyü Sivritepe mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

    Alevlerin rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmasının ardından çevre halkı ekiplere ihbarda bulundu.

    3 HELİKOPTER MÜDAHALE ETTİ

    İhbar üzerine bölgeye Bilecik, Osmaneli ve Geyve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangını söndürme ekipleri ile Osmaneli, Gölpazarı, Bayırköy ve Vezirhan belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yangına havadan 3 helikopterle, karadan ise 2 dozer, 1 greyder ve 18 arazözle müdahale edildi.

    SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Söndürme çalışmalarına jandarma ekipleri ve köylüler de sulama tankerleri ile destek verdi. Yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

    Büyük oranda söndürülen yangında, 10 hektarlık alan zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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