BİM’den velilere müjde: Kırtasiye ürünleri geldi! İşte BİM kırtasiye aktüeli

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi velilere sevindirici haber geldi. BİM mağazalarında okul ihtiyaçlarını karşılayacak kırtasiye ürünleri satışa sunuldu. İşte BİM 22 Ağustos kırtasiye aktüeli…

Yayınlama Tarihi: 25.08.2025 13:25
Yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala, BİM mağazalarında kırtasiye ürünleri kataloğu satışa sunuldu.

22 Ağustos tarihli katalog, öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik zengin ürün seçenekleri ile dikkat çekiyor.

Katalogda yer alan ürünler arasında çanta, kalem, silgi, defter, kalem kutusu, beslenme çantası, kuru boya, sulu boyave daha birçok kırtasiye ürünü bulunuyor.

Ayrıca BİM, 200 TL ve üzeri alışverişlerde 6 taksit fırsatı da sunuyor.

Veliler ve öğrenciler, bu katalog sayesinde hem uygun fiyatlı hem de kaliteli kırtasiye ürünlerini kolayca temin edebilecek.

İşte BİM 22 Ağustos kırtasiye aktüel kataloğu:

