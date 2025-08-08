Abone ol: Google News

BİM’e Stanley termos geliyor: Üstelik 1000 TL daha ucuz

Türkiye’nin en çok tercih edilen market zincirlerinden BİM, 15 Ağustos 2025 tarihli aktüel ürün kataloğu ile yine büyük ilgi topladı. Bu hafta BİM’e Stanley termoslar geliyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 08.08.2025 15:16
BİM’e Stanley termos geliyor: Üstelik 1000 TL daha ucuz

Türkiye’nin dört bir yanında merakla takip edilen BİM aktüel ürünler kataloğunun 12-15 Ağustos 2025 haftasına ait içeriği belli oldu.

Her hafta Salı ve Cuma günleri yenilenen kampanyalı ürün listesi, bu hafta da tüketicilerin yüzünü güldürecek çeşitlilikte.

Özellikle yaz sonuna doğru yapılan alışverişlerde cazip fiyatlarla sunulan ürünler, BİM raflarında sınırlı süreyle yer alacak.

Bu hafta BİM’e Stanley termos çeşitleri, done, pike ve paspas setleri, elektronik ev aletleri gelecek.

Ürünler, uygun fiyatlarıyla müşterileri mağazalara çekecek.

Tüketiciler, kampanya tarihlerini kaçırmamak adına BİM'in resmi internet sitesi üzerinden katalogları takip edebiliyor.

İşte BİM 15 Ağustos indirim kataloğu:

İç Haber Haberleri