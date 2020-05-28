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    Bingöl'de iki araç çarpıştı: 8 yaralı

    Araçlardan birinin tarlaya uçtuğu kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 28.05.2020 - 14:26
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    Bingöl'de iki araç çarpıştı: 8 yaralı

    Bingöl-Diyarbakır karayolunun 13. kilometresinde, Doğanca köyü mevkisinde Feyyaz Ç. idaresindeki 46 LR 804 plakalı otomobil ile İsmail D. yönetimindeki 43 CFU 541 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri tarlaya uçup ters döndü.

    YARALANAN 8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Kaza sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Vatandaşlar ve  olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, Genç ilçesi ile Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kaza yerinde jandarma ekipleri inceleme yaptı.

    Bingöl'de trafik kazası: 8 yaralı

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