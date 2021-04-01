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    Bingöl'de kaçağı önlemek için elektrik direklerine sayaç takıldı

    Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kaçak enerji kullanımının önüne geçilmesi için 3 bin sayaç, elektrik direklerine monte edildi.
    • DHA
    • 01.04.2021 - 12:21
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 12:37
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    Bingöl'de kaçağı önlemek için elektrik direklerine sayaç takıldı

    Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kaçak elektrikle mücadeleye yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

    Kaçak enerji kullanımının önüne geçilmesi amacıyla Fırat Elektrik Dağıtım tarafından, elektrik direklerine 3 bin sayaç takıldı.

    Yapılan çalışmalarla enerji tasarrufunda sonuç alınmaya başlandı.

    CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANDI

    Bazı köylerde önceden günde ortalama 2 bin kilowatt saat tüketilen enerji, 500 kilowatt saate düştü.

    Bingöl de kaçağı önlemek için elektrik direklerine sayaç takıldı #1

    Bingöl'de kaçağı önlemek için elektrik direklerine sayaç takıldı VİDEO

    "KAÇAK DÜŞÜŞÜNÜ İZLEYECEĞİZ"

    Şirket yöneticisi Mustafa Yıldırım, arıza sayılarının da düşeceğini belirterek, "Vatandaşların evlerinde bulunan sayaçları direklere taşıyarak uzaktan izleme, evine gelen enerjinin sağlıklı ölçüde uygun olduğunu görmek ve kayıp kaçağı düşürmeye yönelik çalışmamız sürüyor. Buradaki köylerde 6 bin 500 abone var. Şimdiye kadar 3 bin abonenin sayaçlarını direklere taşımış bulunmaktayız. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla köylerdeki kaçak düşüşünü izleyeceğiz. Aynı zamanda, hatlarda meydana gelen arızaların düşüşünü de göreceğiz. Çalışmalarımızın bittiği yerlerde, çok ciddi oranda enerji tasarrufu söz konusu." dedi.

    Bingöl de kaçağı önlemek için elektrik direklerine sayaç takıldı #2

    Bingöl de kaçağı önlemek için elektrik direklerine sayaç takıldı #3

    Bingöl de kaçağı önlemek için elektrik direklerine sayaç takıldı #4

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