Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bingöl Merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağış, sele neden oldu.

Dere yatağına yapılan iki ahırı su bastı.

HAYVANLAR TELEF OLDU

Su baskını nedeni ile 35 küçük ve 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

AFAD, DSİ ve Bingöl Belediyesi ekipleri ahırda kalan canlı hayvanları kurtarmak için seferber oldu.

Bölgede yağışların devam edeceği, olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

CADDELERİ SU BASTI

Aniden bastıran sağanak yağış nedeni ile dağlık alanlarda toprak kayması meydana gelirken, kent merkezinde cadde ve sokakları su bastı.

Vatandaşlar, aniden bastıran sağanak nedeni ile zor anlar yaşarken, bodrum katlarındaki ev ve iş yerlerini de su bastı.