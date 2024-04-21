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Bingöl'de sınav öncesi kimliğini unutan öğrencileri polis yetiştirdi

Bingöl'de sınav öncesi kimliğini unutan öğrencileri polis yetiştirdi Bingöl'de bugün yapılan bursluluk sınavında kimliğini evde unutan ve yanlış okula giden öğrenciler, polis ekipleri tarafından sınava yetiştirildi.