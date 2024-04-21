İHA
Bugün Bingöl'de ilkokul ve ortaokul öğrencileri için bursluluk sınavı düzenlendi. Sınav öncesinde kimliklerini evde unutan ve yanlış okula giden öğrencilere, İl Emniyet Müdürlüğü'nden görevlendirilen polis ekipleri yardımcı oldu.
Kimliğini unutan, yanlış okula giden öğrencilere yardım edildi
Kimlikler evde unutulan öğrencilerin kimlikleri alındı ve doğru okula teslim edilirken, yanlış okula giden 5 öğrenci de polis ekipleri refakatinde doğru okula yönlendirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün toplamda 15 öğrencinin sınav öncesi sorunlarına çözüm buldu.
Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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