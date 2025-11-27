Binlerce sürücüyü etkileyecek: Ankara’da 3 gün trafik kısıtlaması uygulanacak

- Ankara'da 28-30 Kasım tarihlerinde düzenlenecek programlar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
- Cumhuriyet Caddesi ve çevresindeki kavşaklar 3 gün süreyle etkilenecek.
- Kısıtlamalar, programların sona ermesine kadar sürebilecek.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, başkentte önümüzdeki üç gün boyunca trafik akışını etkileyecek önemli bir duyuru yaptı.
28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek programlar nedeniyle, ihtiyaç halinde bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Kısıtlamaların, bugün saat 21.00’den itibaren programların sona ermesine kadar sürebileceği belirtildi.
İşte kapatılması planlanan yollar:
ANKARA’DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
Cumhuriyet Caddesi: Tren Garı Kavşağı - Baruthane Kavşağı arası (çift yönlü)
Tren Garı Kavşağı çevresindeki tüm yan varyantlar: Kavşağa bağlanan yan yollar, Kavşaktan açılan yan yollar
Tren Garı Kavşağı - Ulaştırma Kavşağı yönündeki yan varyant
Ulaştırma Kavşağı - Tren Garı Kavşağı yönündeki yan varyant
Ulaştırma Kavşağı - Kazım Karabekir Caddesi yönündeki yan varyant
Not: Üst geçit açık olacak.