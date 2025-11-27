Abone ol: Google News

Binlerce sürücüyü etkileyecek: Ankara’da 3 gün trafik kısıtlaması uygulanacak

Ankara Spor Salonu’nda 28–30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek program nedeniyle başkentte trafik akışında geçici düzenlemelere gidilecek. Bazı yollar 3 gün süreyle araç trafiğine kapatılacak.

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 17:58
  • Ankara'da 28-30 Kasım tarihlerinde düzenlenecek programlar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
  • Cumhuriyet Caddesi ve çevresindeki kavşaklar 3 gün süreyle etkilenecek.
  • Kısıtlamalar, programların sona ermesine kadar sürebilecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, başkentte önümüzdeki üç gün boyunca trafik akışını etkileyecek önemli bir duyuru yaptı.

28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek programlar nedeniyle, ihtiyaç halinde bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Kısıtlamaların, bugün saat 21.00’den itibaren programların sona ermesine kadar sürebileceği belirtildi.

İşte kapatılması planlanan yollar:

ANKARA’DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Cumhuriyet Caddesi: Tren Garı Kavşağı - Baruthane Kavşağı arası (çift yönlü)

Tren Garı Kavşağı çevresindeki tüm yan varyantlar: Kavşağa bağlanan yan yollar, Kavşaktan açılan yan yollar

Tren Garı Kavşağı - Ulaştırma Kavşağı yönündeki yan varyant

Ulaştırma Kavşağı - Tren Garı Kavşağı yönündeki yan varyant

Ulaştırma Kavşağı - Kazım Karabekir Caddesi yönündeki yan varyant

Not: Üst geçit açık olacak.

