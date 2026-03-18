Bir çocuk ürünü yasaklandı: İşte sebebi

Çocuklara yönelik ürünlerde güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, dikkat çeken bir sonuçla kamuoyunun karşısına çıktı.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı duyuruda çocuk grubuna ait bir ürün yer aldı.

“Boya Kalemleri ve Boya Malzemeleri” kategorisinde yapılan incelemelerde, bir markaya ait parmak ve yüz boyalarında yasal sınırların oldukça üzerinde zararlı kimyasal maddelere rastlandı.

ÜRÜNÜN SATIŞI DURDURULDU

Akar Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından piyasaya sunulan, barkodu 8690857052226 olan parmak ve yüz boyaları için yasak kararı getirildi.

Alınan karara göre, söz konusu ürünlerin 13 Şubat 2026 tarihi itibarıyla piyasaya arzı tamamen yasaklandı.

İşte ürün bilgileri: