Biri gerçek, biri yapay zeka… Hangi zürafanın gerçek olduğunu bulan testi geçiyor

Teknoloji dünyası hızla ilerlerken, yapay zekayı anlamak ve ayırt edebilmek artık kritik bir yetenek haline geliyor.

Yapay zeka, bilgisayar ve makinelerin insan zekasını taklit edebilmesi için geliştirilen bir teknoloji olarak tanımlanıyor. Bu sistemler, öğrenme, anlama, sorun çözme ve hatta yaratıcı içerik üretme yeteneğine sahip.

2024 itibarıyla, üretken yapay zekada (Generative AI) çığır açan gelişmeler kaydedildi. Bu araçlar, makine öğrenimi ve derin öğrenme tekniklerini kullanarak orijinal metin, resim, video ve diğer içerikleri üretebiliyor. Bu da günlük yaşamda yapay zekayı ayırt etme becerisini daha önemli hale getiriyor.

Uzmanlar, yapay zekadan gerçek olanı tespit etmenin günümüzün yeni okuryazarlığı olduğunu vurguluyor.

Bu iki zürafa görüntüsü arasındaki farkı söyleyebilir misiniz? Hangi görüntü yapay zekâ tarafından üretilmiş, hangisi gerçek?

Yukarıdaki iki resme baktığınızda ne görüyorsunuz? Zürafalar mı?

Bu görüntüler ilk bakışta normal görünüyor. Ancak bunlardan biri yapay zeka kullanılarak yaratıldı.

Şimdi hangi zürafanın gerçek olduğunu 10 saniye içinde bulmaya çalışın.

Bulamadıysanız endişelenmeyin, aşağıda cevabı verdik: