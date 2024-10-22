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İHA

Ülkemizde bazı bölgelerde kar yağışı etkili oluyor...

Kar yağışının etkisini gösterdiği bir diğer ilimiz ise Bitlis oldu.

ETRAF BEYAZA BÜRÜNDÜ

Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, araçları ve sokakları beyaza bürüdü.

Bölgede her yıl kasım ayı gibi başlayan kar yağışı bu yıl daha erken görülürken özellikle Rahva bölgesinde sürücülere zor anlar yaşattı.

YAKLAŞIK 5 SANTİMETREYE ULAŞTI

Yüksek kesimlerde daha da etkili olan kar, yüksek kesimlerde yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceğini duyurdu.