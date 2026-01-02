Bitlis'te 294 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bitlis'te bir haftadan beridir aralıklarla yağan kar nedeniyle araçlar, tek katlı evler, yön ve iş yeri tabelaları adeta kara gömülürken, kar kalınlığı ise 2 metreye ulaştı.

Bitlis'te geçtiğimiz cumartesi günü başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, dün gece de etkisini sürdürdü.

Sabah saatlerinde duran kar yağışı sonrası araçlar kara gömülürken vatandaşlar, araçlarını bulmak için uzun uğraşlar verdi.

KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI

Kent merkezinde kar kalınlığının 179 santimetre olduğu Bitlis'te, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı.

YETKİLİLERDEN UYARI

Kar yağışının bölgeyi terk ettiğini açıklayan Meteoroloji yetkilileri, soğuk havaların etkili olacağını bildirdi.

Buzlanma ve soğuk nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunan yetkililer, eğimi fazla olan bölgelerde çığ riskinin bulunduğunu da hatırlatarak, bu tür bölgelerde yaşayanların dikkatli olmalarını istedi.

294 KÖY YOLU KAPANDI

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle 294 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtilerek İl Özel İdaresi'ne ait 90 personel ve 72 iş makinesi ile karla mücadele çalışmalarına başlanıldığı ifade edildi.

Ayrıca kar yağışı sonrası kent merkezinde kapanan mahalle yollarında çalışma yürüten Bitlis Belediyesi ekipleri de ana arterleri açık tutmaya çalışıyor.

50 iş makinesi ve 70 personelle karla mücadele çalışması sürdüren belediye ekipleri, karla kaplanan araçların görünür hale getirilmesi için vatandaşlara uyarılarda bulunarak zarar görmemeleri için etrafının açılmasını istedi.