Emekli banka promosyonları Ocak 2026: Bankalar kesenin ağzını açı

Yeni yılla birlikte emekli maaşı promosyonlarında hareketlilik yaşanıyor.

Ocak 2026 itibarıyla bankalar, emeklileri kendi bünyelerine çekmek için promosyon tutarlarını yeniden güncelledi.

SSK, Bağ-Kur ve EYT kapsamındaki emekliler, en yüksek promosyonu hangi bankanın verdiğini yakından takip ediyor.

Ocak ayında promosyonlar ne kadar oldu?” ve “En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?” sorularına yanıt aranıyor.

İşte banka banka güncel promosyon tutarları…

TEB

TEB, emekli maaşını bankaya taşıyarak 36 ay taahhüt veren müşterilerine yönelik kampanyasında, 12 bin TL’ye varan ana promosyon ile 9 bin TL ek promosyon sunduğunu açıkladı. Banka, böylece emeklilere toplamda 21 bin TL’ye varan bir promosyon imkânı sağlıyor.

ING

ING, SGK kapsamında maaş alan emeklilere maaş tutarına göre 15 bin TL’ye varan koşulsuz nakit promosyonsunduğunu duyurdu. Ek kampanyalarla birlikte ING’de emekli promosyonlarının 28 bin TL’ye kadar ulaşabildiği belirtildi.

Akbank

Akbank, emekli maaşını taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen müşterilerine 15 bin TL’ye varan promosyonsağlıyor. Banka ayrıca otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcamaları ve davet kampanyalarıyla birlikte toplamda 30 bin TL’ye varan nakit ödül fırsatı sunduğunu açıkladı.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, 1–31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyasında emeklilere 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon verileceğini duyurdu. Bonus kart harcamaları, avans hesap kullanımı ve sigorta ürünleriyle birlikte toplam promosyonun 25 bin TL’ye ulaşabildiği bildirildi.

İş Bankası

İş Bankası ise emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine yönelik olarak, iki yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi halinde 1.000 TL MaxiPuan kazanılacağını açıkladı. Kampanyanın Ocak ayı boyunca geçerli olduğu belirtildi.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine yönelik kampanyasında 12 bin TL’ye varan promosyon ödemesi sunduğunu duyurdu. Promosyon tutarının emekli maaşına göre değişiklik gösteriyor.

Halkbank

Halkbank tarafından yapılan açıklamaya göre, promosyon tutarları maaş aralığına göre belirlendi. Buna göre;

10.000–14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL,

15.000–19.999 TL maaş alanlara 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödenecek.

VakıfBank

VakıfBank, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 3 yıl için peşin ve nakdi promosyon verileceğini açıkladı. Maaşa göre promosyon tutarları 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor.

Yapı Kredi

Yapı Kredi, maaş tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında ana promosyon sunduğunu duyurdu. Banka ayrıca fatura talimatı ve kredi kartı harcamalarıyla birlikte toplam ödül tutarının 25 bin TL’ye yaklaşabildiğini açıkladı.

QNB Finansbank

QNB Finansbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 20 bin TL’ye varan koşulsuz nakit promosyonsunduğunu duyurdu. Ek kampanyalarla birlikte toplam ödülün 31 bin TL’ye kadar çıkabildiği bildirildi.

DenizBank

DenizBank, 12 bin TL’ye varan ana promosyonun yanı sıra, otomatik fatura talimatı, kredi kartı ve KMH kullanımıyla 15 bin TL’ye varan ek promosyon sağladığını açıkladı.