Meteoroloji'den "hafta sonu" uyarısı: Karadeniz, Marmara, Ege… Kuvvetli geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizlerde etkili olması beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle peş peşe uyarılar yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi genelinde hafta sonu boyunca fırtınalı hava etkili olacak.

Meteoroloji’nin açıklamasına göre Batı Karadeniz’de rüzgar, cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50–75 km/saat) fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, pazar gecesi etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in batısında ise fırtınanın cumartesi öğle saatlerinden sonra başlayacağı ve pazar günü ilk saatlerde sona ereceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE'YE DE DİKKAT!

Marmara Bölgesi için de benzer bir uyarı yapıldı. Cumartesi sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatıdan 6–8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, pazar akşam saatlerinden sonra etkisini yitireceği bildirildi.

Ege Denizi’nde ise fırtınanın daha kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey Ege’de rüzgarın 7 ila 9 kuvvetinde (75–90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği, bu durumun pazar akşamına kadar süreceği öngörülüyor.

Güney Ege’de ise cumartesi sabah saatlerinden itibaren 6–8 kuvvetinde fırtına beklenirken, fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.