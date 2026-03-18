Bitlis’te bahara rağmen kar mücadelesi sürüyor

Bitlis’te kış mevsiminin etkisi yüksek rakımlı bölgelerde hissedilmeye devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kırsal kesimde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezine bağlı Yukarıkaraboy köyü yolunda kar kalınlığı yer yer 5 metreyi bulurken, ekipler yaklaşık 8 kilometrelik köy yolunu ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor.

"YURDUN BAZI YERLERİNDE BAHAR, BİZE KAR MESAİSİ

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü merkez şantiye şefi Nail Aşit, çalışmalar hakkında şunları söyledi:

Yolu yarına kadar açmayı planlıyoruz. Yurdumuzun bazı yerlerinde bahar mevsimi yaşanırken, biz mart ayının sonlarına doğru halen karla mücadeleye devam ediyoruz. Coğrafyamızın güzelliği bu. İnsanlar denize girerken biz burada karla mücadele ediyoruz. Ulaşılmayan yer, açılmayan köy yolu kalmayacaktır. Tüm arkadaşlarımız 7 gün 24 saat çalışıyor.