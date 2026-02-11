Bitlis'te çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi

- Bitlis'te şubat gecesi şiddetli şimşekler ve gök gürültüsü dikkat çekti.
- Karla kaplı şehirde tekrar tekrar çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
- Gök gürültülü sağanak yağışla birlikte şehir genelinde etkili oldu.
Bitlis'te karla kaplı şehirde art arda çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, ortaya çıkan manzara dikkat çekti.
ŞİMŞEKLER ETKİLİ OLDU
Kent genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında şimşekler uzun süre gökyüzünde etkili oldu.