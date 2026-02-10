Bitlis’te çatıdan caddeye akan kar kütleleri görsel şölene dönüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bitlis kent merkezinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, zaman zaman tehlikeli anları da beraberinde getiriyor. Hüsrevpaşa Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütleleri, aniden koparak cadde üzerine şelaleyi andıran bir görüntüyle düştü.

FACİA UCUZ ATLATILDI

Çatıdan düşen karlar sırasında yaya ya da araç trafiğinin bulunmaması, muhtemel bir kazayı önledi. Yaşanan olayda herhangi bir can ya da mal kaybı meydana gelmedi.

YETKİLİLERDEN UYARI: TEDBİRLİ OLUN

Ortaya çıkan manzara vatandaşların dikkatini çekerken yetkililer, özellikle yaya ve araç yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde dikkatli olunması çağrısında bulundu. Çatılarda biriken kar ve buz kütlelerinin ciddi risk oluşturabileceğine dikkat çekilerek, bina sahiplerinden gerekli önlemleri almaları istendi.

Öte yandan çatıdan caddeye akan kar kütleleri, Bitlis’te kış mevsiminin oluşturduğu etkileyici görüntülerden biri olarak kameralara yansıdı.