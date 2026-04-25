Bitlis'te dereye düşen çocuk öldü

Bitlis'te oyun oynarken dereye düşen 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Gölgören köyünde 8 yaşındaki Yakup Gülcan, Nazik Gölü'ne akan su kanalının çevresinde oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.
Akıntıya kapılan çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Yapılan çalışmalar sonucu çocuk, düştüğü yerden yaklaşık 600-700 metre ileride dere içerisinde hareketsiz halde bulundu.
Sudan çıkarılan çocuğun sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)