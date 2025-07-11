Bitlis'te dolunay görsel şölen sundu

Manzarayı izlemek isteyen çok sayıda vatandaş, Ahlat sahiline akın etti. Ahlat iskelesine toplanan vatandaşlar, ay ışığının Van Gölü üzerinde oluşturduğu büyüleyici yansımayı hayranlıkla izledi.

"ÇOK GÜZEL BİR MANZARASI VAR"

Gecenin sessizliğinde ay ışığıyla dans eden yakamoz, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Birçok kişi bu etkileyici manzarayı cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntüledi, bazıları ise bol bol fotoğraf çektirdi. Görsel şölenin tadını çıkaran vatandaşlar, dolunayın Van Gölü ile buluştuğu bu anlara tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı.

Van Gölü sahiline inerek dolunayı izleyen vatandaşlardan Tuba Osman, "Şanlıurfa’dan Ahlat’ı gezmeye geldik. Şu an Van Gölü sahilindeyiz. Burada çok güzel bir dolunay çıktı onu izliyoruz" dedi. Halit Osman, "Şanlıurfa’dan buraya Van Gölü’ne geldim. Dolunayı izlemeye geldim. Çok güzel bir manzarası var" diye konuştu.

"HERKESİ BU GÖRÜNTÜYÜ SEYRETMEYE VE GÖRÜNTÜLEMEYE BEKLİYORUZ"

Ahlatlı doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu da Van Gölü ve Ahlat İskelesi üzerinde yükselen dolunayı fotoğrafladığını belirterek, "Van Gölü sahilindeyiz. Dolunayın en güzel göründüğü bir yerdeyiz ve çok güzel fotoğraflar çektik. Her ayın belli günlerinde yüzde yüz oluşan bu dolunayı görmek inanılmaz bir mutluluk veriyor. Ben doğa severleri ve fotoğraf çeken arkadaşlarımızı buradaki bu fırsatı kaçırmamalarını diliyorum. Herkesi bu görüntüyü seyretmeye ve görüntülemeye bekliyoruz" dedi.