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İHA

Güvenlik güçlerince, terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlara imza atılmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda son gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklama, Bitlis Valiliğinden geldi.

Valilik, Bitlis merkezli Ahlat ve Güroymak ilçeleri olmak üzere 6 hedef şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

6 GÖZALTI

Valilikten yapılan açıklamada, operasyon kapsamında 6 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: