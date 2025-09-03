Bitlis'te geniş çaplı asayiş ve güvenlik uygulaması

Bitlis'te Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen uygulamaya 70 emniyet personeli katıldı.

TATVAN’DA GÜVENLİK DENETİMLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

İlçe genelinde vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu noktalar ile araç trafiğinin yoğun yaşandığı bölgelerde yapılan kontrollerde şüpheli kişi ve araçlar denetlendi.

Yetkililer, vatandaşların güvenli şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli tedbirlerin artırıldığını belirtti.

Tatvan’da huzur ve güven ortamının korunması amacıyla emniyet güçlerinin denetimlerine aralıksız devam edeceği vurgulandı.