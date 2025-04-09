Bitlis'te iki aile arasındaki husumet sona erdi

İHA

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Günkırı beldesinde, Nazlıoğlu ve Eralan aileleri arasındaki uzun süredir devam eden husumet, bir barış yemeğiyle son buldu.

NORŞİN MEDRESESİ'NDE "BARIŞ BULUŞMASI"

Güroymak ilçesinde bulunan Norşin Medresesi'nde düzenlenen etkinlikte, binlerce vatandaşın katılımıyla Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, ardından yapılan konuşmalarla devam etti. Aile üyeleri, barışın simgesi olarak birbirleriyle tokalaşarak geçmişteki kırgınlıkları geride bırakacaklarını ifade etti.

Barış merasimine, Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, Güroymak Müftüsü Rıdvan Çelik, birçok din adamı, kanaat önderleri ve iki ailenin fertleri katıldı.