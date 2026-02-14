Abone ol: Google News

Bitlis'te kontrolden çıkan tır yan yattı

Tatvan ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle kontrolden çıkan tır yan yattı. Kaza sonrası yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, olay ilişkin inceleme de başlatıldı.

Yayınlama Tarihi: 14.02.2026 13:03
Bitlis’te kontrolden çıkan tır yan yattı
  • Bitlis-Tatvan kara yolunda kontrolden çıkan tır, olumsuz hava şartları nedeniyle yan yattı.
  • Sürücü hafif yaralanırken, tırda büyük maddi hasar meydana geldi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
  • Sağlık durumu iyi olan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılırken, trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Bitlis-Tatvan kara yolu üzerindeki Rahva bölgesinde kaza meydana geldi.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir tır, bilinmeyen bir nedenle kayarak yan yattı.

MADDİ HASAR OLUŞTU 

Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, tırda büyük çapta maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI 

Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

İNCELEME BAŞLATILDI 

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer, özellikle sabah saatlerinde etkili olan hava şartlarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

