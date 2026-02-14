Bitlis’te kontrolden çıkan tır yan yattı

- Bitlis-Tatvan kara yolunda kontrolden çıkan tır, olumsuz hava şartları nedeniyle yan yattı.
- Sürücü hafif yaralanırken, tırda büyük maddi hasar meydana geldi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Sağlık durumu iyi olan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılırken, trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Bitlis-Tatvan kara yolu üzerindeki Rahva bölgesinde kaza meydana geldi.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir tır, bilinmeyen bir nedenle kayarak yan yattı.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, tırda büyük çapta maddi hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yetkililer, özellikle sabah saatlerinde etkili olan hava şartlarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.