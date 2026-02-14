Tunceli'de ev yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü

- Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir evde yangın çıktı.
- İtfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.
- Yangında ev kullanılamaz hale gelirken ölen ya da yaralanan olmadı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Hacıcami Mahallesi'nde, bulunan bir evde yangın meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Efendi Koçer'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
YANGIN KONTORL ALTINA ALINDI
Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ile mahalle sakinlerinin müdahalesi sonucu yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.