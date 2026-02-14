Tunceli'de ev yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Hacıcami Mahallesi'nde, bulunan bir evde yangın meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Efendi Koçer'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN KONTORL ALTINA ALINDI

Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ile mahalle sakinlerinin müdahalesi sonucu yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.