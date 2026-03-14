Bitlis'te madencilerden tilkiye şefkat eli

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Kırklar Mahallesi'ndeki pomza madeninde çalışan işçiler, bölgeye sık sık uğrayan bir tilkiyi kendi sahalarında misafir ediyor.

İşçilerin dostu haline gelen tilki, özellikle kış aylarında kar örtüsü nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanıyor.

KIŞIN AÇ KALMIYOR

İşçiler, tilkinin her gün belirli saatlerde maden sahasına gelmeye başladığını ve kendilerine alıştığını belirtiyor.

Ramazan ayı olmasına rağmen işçiler, yanlarında getirdikleri ekmek ve yemek artıklarını tilkiye vererek karnını doyuruyor.

İŞÇİLERDEN DUYARLILIK MESAJI

Doğada yiyecek bulmanın zorlaştığı kış günlerinde tilkiye yardım ettiklerini ifade eden işçiler, hayvanlara karşı duyarlı olunması gerektiğini vurguluyor.

İşçilerin bu şefkat dolu davranışı, hem bölgedeki doğa sevgisini hem de insan-hayvan ilişkisini gözler önüne seriyor.