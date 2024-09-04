Balıkesir'de Ayvalık açıklarında 3’ü çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı

DHA
Blıkesir'de Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" sayesinde Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
14 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, 3’ü’ çocuk 14 düzensiz göçmeni yakaladı.
Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresi’ne gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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