Bodrum evleri bakın neden beyaz-mavi Turizm cenneti Bodrum’un dünyaca ünlü beyaz evlerin sırrı ortaya çıktı. Bodrum’la özdeşleşen iki katlı beyaz boyalı ve mavi pencereli evlerin kendine özgü özellikleri ise şaşırttı.

Haber Merkezi

Dünyada ve Türkiye’de mavi pencereli beyaz evleriyle adından sık sık söz ettiren meşhur Bodrum evlerinin sırrı ortaya çıktı.

1974 imar planlarına göre iki katlı yapılan evlerin beyaza boyanması ikliminin sıcak olmasından dolayı evlerin içerisinin serin olması için kapıların, pencerelerin hatta yol kenarlarının maviye boyanmasının sebebinin bakın ne imiş...

HAŞERELERDEN KORUYOR

iHA'nın haberine göre; Her sezon başında evlerini ve iş yerlerini beyaza boyatan Bodrumlular, kapı, pencere ve kapı eşiklerini maviye boyuyor.

Turistlerin de büyük ilgisini çeken evlerin yıllardır neden bu şekilde boyandığı ise merak konusu oluyor. İlçeye tatile gelen birçok yerli ve yabancı turist, mavi pencereli beyaz evlerin önünde hatıra fotoğrafları çektiriyor.

Birçok klibe, filme ve tanıtım destinasyonuna da konu olan evlerin mavi boyaları akrepleri, yılanları evlerden uzaklaştırırken turistleri ise bu renkleri ile cezbediyor.

SÜSLÜ BODRUM EVLERİ

Mavi pencereli beyaz evlerin vazgeçilmezi ise bahçesine dikilen begonvilleri, fesleğeni ve kapı önüne gömülen nazar boncuğu oluyor.

Söve taşlarıyla çivit mavisine boyanan evlerin akrepleri kovduğuna inanan yöre halkı her yıl evlerini boyatıyor.

Göz taşı denilen taştan bir boya elde eden Bodrumlular bütün pencere ve kapı kenarları bununla maviye boyuyor.