Muğla'nın Bodrum ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uyulmayan mekanlarda denetim yapan polis ekipleri 10 mekanı mühürledi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekipleri, ilçedeki işletmelerde koronavirüs denetimi yaptı.

10 İŞLETMEYE MÜHÜR

Eğlence mekanlarında yapılan işletmelerde pandemi kurallarına uymayan, 10 işletme hakkında kapatma kararı alındı.

Bodrum İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamada "Kolluk birimlerince yapılan denetimlerde daha önce bar, diskotek olduğu halde yan faaliyet olarak belediyeden kafe ruhsatı alarak çalışmaya başlayan bazı işletmelerin temizlik, maske, fiziki mesafe gibi pandemi kurallarına uymadan faaliyet gösterdikleri, faaliyetlerini kafe gibi değil, bar ve diskotek gibi sürdürmeye devam ettikleri, bu durumu bar ve diskoteklerin faaliyet yasağını delme yöntemi olarak kullandıkları kolluk birimlerimizin kurulumuza sundukları yazılı ve görsel bilgi ve belgelerden açıkça tespit edilmiştir.

Bodrum'da 10 eğlence mekanı kapatıldı ViDEO



Kurulumuzca kolluk birimlerimizce yapılan tespitlerin değerlendirilmesi sonucunda bu işletmelerin faaliyet yasağı kapsamında olan bar ve diskotek gibi işletildiği, salgın hastalığın yayılması açısından sakınca oluşturduğu, mesafe kurallarına uyulmadığı, faaliyetlerine devam etmelerinin çok riskli olduğu sonucuna varılmıştır. Kolluk birimlerince tespit edilen ve edilecek olan bu kapsamdaki bar ve disko gibi faaliyet gösteren işletmelerin faaliyetlerine izin verilmemesine, faaliyetlerin durdurulmasına, kafe ve restaurant adı altında bar ve diskotek işletilmesinin şu an itibari ile mümkün olmadığına, durdurma kararının Bodrum Belediye Başkanlığına, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimize gereği için bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir” denildi.

