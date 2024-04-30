Giresun'da fındık 128-130 liradan işlem görüyor

AA
Sezon itibarıyla fındık bahçelerindeki mesai bitti. Toplanan fındıklar yurt içine ve ihracata yönlendirildi.
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, günümüzde serbest piyasada fındığın 128-130 liradan alıcı bulduğunu bildirdi.
Bölük, 2024 yılına 101 liradan başlayan fındık fiyatının son dönemde durağan bir süreç izlediğini belirtti.
"Fındık fiyatı arz talep dengesine göre şekilleniyor"
Bugün pazarda 1 kilogram fındığın 128-130 liradan işlem gördüğünü ifade eden Bölük, fiyatın arz talep dengesine göre şekillendiğini aktardı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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