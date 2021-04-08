Bodrum’da yıkılan bina sayısı 423’e ulaşırken, yaklaşık 2 bin binanın ise yıkım işlemleri için hukuki sürecin sürdüğü, 1856 binanın ise mühürlendiği öğrenildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi'nin kaçak yapılaşma ile mücadelesinde yıkımlar, 2 yıldır aralıksız sürüyor.

Birçok otel, iş yeri ve konutlarda kaçak yapılan eklentiler 2019 yılından beri yıkılıyor.

Yıkımların yanı sıra bazı otel, iş yeri ve konut sahipleri ise kaçak yapılaşmaya devam ediyor.

TEK TEK YIKILIYOR

2019 Nisan ayında başlayan ve halen devam eden kaçak yapıyla mücadelede 423 yapı tamamen yıkıldı.

Kaçak yapıların 201 tanesinin, Bodrum Belediyesi gözetiminde mal sahipleri tarafından yıkıldığı öğrenildi.

130 imara aykırı yapı ise belediye ekipleri tarafından yıkıldı. 92 kaçak yapıyı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatı ile Çevre İl Müdürlüğü ekipleri yıktı.

Bodrum’da 2 yılda 423 kaçak yapı yıkıldı VİDEO

2 BİN KAÇAK YAPININ HUKUKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

İmara aykırı 1.856 yapıda mühürleme işlemi yapıldı. Tespiti yapılan 2 bin kaçak yapının hukuki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



Pandemi ile birlikte kaçak yapıların hız kazandığı ve yıkımların yapılmasına rağmen kaçak yapılaşmanın da devam ettiği öğrenildi.

HAZİNE ARAZİSİ İŞGAL EDİLDİ

Kaçak yapılaşma ve imara aykırı yapılarla mücadele kapsamında en son Güvercinlik Mahallesi’nde Hazine arazisi içinde bulunan ve yapı kayıt belgesi iptal edilen kaçak ve ruhsatsız iki katlı bir binanın yıkım işlemi tamamlanırken, Küçükbük Mahallesi’nde bulunan bir villanın kaçak eklentilerinde ise yıkım çalışması başladı.









