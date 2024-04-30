Samsung, ilk çeyrekte karını 10 kat artırmayı başardı Samsung'un ilk çeyrekte elde ettiği kâr 4.85 milyar dolar oldu ve yıllık 10 kat gibi rekor bir artış başarısı gösterdi.

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Koronavirüsün getirdiği ekonomik zorluklar nedeniyle 2022 yılında rekor zararlar açıklayan Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, rüzgarı tersine çevirmeyi başardı.

Şirketin ilk çeyrekte elde ettiği kâr, son yılların en yüksek artışını gösterdi.

Yılın ilk çeyrek raporlarına göre, Samsung toplamda 50 milyar dolar civarında gelir elde etti ve yüzde 15 artış yaşadı.

Samsung net kârını 10'a katladı

Güney Koreli üreticinin faaliyet kârı ise 4.85 milyar dolar oldu ve yıllık 10 kat artış gösterdi.

Samsung, geçen yıl 3.4 milyar dolar zarar ettiği yarı iletken bölümünden, ilk çeyrekte 1.2 milyar dolar faaliyet kârı almayı başardı.

Mobil bölüm ise satışlarını yüzde 7 artırarak yaklaşık 22 milyar dolar gelir elde etti.

2024 yılı Samsung için oldukça iyi başladı. Galaxy S24 serisi satışlarının iyi gitmesi, şirketin mobil bölümünü ayakta tuttu.

Öte yandan, yapay zeka teknolojilerine olan yüksek talep sayesinde, şirketin yarı iletken bölümü de gelirlerini artırmayı başardı.