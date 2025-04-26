DHA

Dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’da, site aidatları bulunduğu lokasyona, sunduğu hizmetlere ve konseptine göre büyük farklılıklar gösteriyor. Yarımadanın güney kesimlerinde aidatlar 500 liradan başlarken, kuzeye doğru Gündoğan, Yalıkavak, Gölköy ve Türkbükü'ne ilerledikçe bu rakam 120 bin liraya kadar çıkabiliyor. Lüks segmentteki sitelerde spa, özel plaj, yüzme havuzu gibi ekstra ayrıcalıklar sunulurken; Konacık, Ortakent ve Gümbet gibi bölgelerde ise daha çok güvenlik, ortak havuz ve bahçıvan hizmetleri sağlanıyor.

"KONUM VE HİZMETLER, AİDATLARI YÜKSELTİYOR"

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Bodrum Temsilcisi Sevil Ece Gümüş Kapar, aidat fiyatlarındaki geniş yelpazeyi, hizmet çeşitliliği ve bölge farklılıklarıyla açıkladı:

Bodrum’da aidat ücretleri 500 liradan başlayıp 120 bin liraya kadar çıkabiliyor. Yarımadanın kuzeyindeki lüks projelerde 7/24 güvenlik, özel plajlar, spa merkezleri, kişisel bahçıvan hizmetleri ve akıllı ev sistemleri gibi kapsamlı imkanlar sunuluyor. Bu nedenle aidatlar da oldukça yüksek seviyelere ulaşıyor.

"KONFOR İÇİN YAPILAN YATIRIMLAR, AİDATLARI ETKİLİYOR"

Kapar, bu yüksek aidat bedellerinin temelinde yalnızca sitelerin ortak alanlarının korunmasının değil, aynı zamanda sakinlere üst düzey konfor sunma amacının yattığını belirtti.

Gölköy, Gündoğan, Yalıkavak, Torba ve Türkbükü gibi bölgelerde bulunan lüks sitelerde ev sahibi olanlar, bu ayrıcalıklı hizmetleri talep ediyor. Bu da aidatların yükselmesine doğal olarak yansıyor.

Öte yandan, Konacık, Bitez ve Ortakent gibi bölgelerdeki orta segment sitelerde ise aidatlar, sadece temel hizmetler karşılığında belirleniyor ve özel plaj gibi ekstra imkanlar bulunmuyor.

BAZI SİTELERDE AİDATLAR, DÖVİZ ÜZERİNDEN

Aidatların 120 bin liraya ulaştığı ultra lüks sitelerde konut fiyatlarının 3 ila 35 milyon avro arasında değiştiğini ifade eden Kapar, şunları söyledi:

Söz konusu aidatlar aylık ödeniyor. Bazı projelerde ise dört veya altı ayda bir ekstra aidat tahsil ediliyor. Yeni projelerde, metrekare bazında avro üzerinden aidat hesaplaması da yapılıyor. Sıfır projelerde müteahhitler başlangıçta aidat miktarını belirliyor; daha sonra site yönetimi devreye giriyor. 120 bin lira aidat ödeyen bir kişi, minimum 3 milyon avroluk bir mülk satın almış oluyor.

Öte yandan, 500 liralık aidat ödeyenler ise ağırlıklı olarak 3-4 milyon lira değerinde konutlarda yaşamlarını sürdürüyor.