Bursa'daki 'usulsüzlük' ve 'rüşvet' soruşturmasında 3 kişi daha gözaltında

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma, Nilüfer Belediyesi'nin geçmiş dönemindeki imar uygulamalarına odaklanıyor.

Dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının, inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine haksız menfaat sağladığı iddiaları üzerine soruşturma derinleştirildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçları inceleniyor.

31 Mart'ta Bursa merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi; hakkında gözaltı kararı verilen 59 şüpheliden 55'i gözaltına alındı.

35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

4 Nisan'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte 35 kişi tutuklandı.

Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşi dahil 24 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi ev hapsine çarptırıldı.

BOZBEY, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de bu soruşturma kapsamında ayrıca değerlendirildi.

Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca Mustafa Bozbey'i geçici tedbir olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırdı.

3 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın devamında dijital materyal incelemeleri ve yeni deliller ışığında N.R., S.Ç. ve İ.D. isimli 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bu 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

2 ŞÜPHELİNİN YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yurt dışında olduğu değerlendirilen 2 şüpheli için ise yakalama çalışmaları devam ediyor.