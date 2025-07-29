Bodrum'da ana su isale hattı patladı

Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum’da altyapı skandalları bitmek bilmiyor.

Özellikle yaz aylarında nüfusun katlanarak arttığı ilçede, yıllardır çözüm bekleyen isale hattı sorunları bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde bugün saat 16.30 sıralarında ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yolda dev çukur oluştu.

TONLARCA SU BOŞA AKTI

Tonlarca suyun boşa akarken, bazı evlerin bahçeleri suyla doldu.

Vatandaşlar bahçelerini kendi imkanlarıyla temizlerken, yol araç trafiğine kapandı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Patlama anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

YILLARDIR ÇÖZÜM BULUNAMADI

Öte yandan patlamaların neredeyse her yıl aynı bölgede tekrarlanmasına rağmen kalıcı bir çözüm üretilememesi vatandaşların tepkisini çekiyor.

Bölgede yaşayanlar, yıllardır bu sorunla uğraşmalarına rağmen kimsenin kalıcı olarak bir şey yapmamasına tepki gösteriyor.