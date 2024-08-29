Bodrum'da art arda isale hattı patladı Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kez ana isale hattında patlama meydana gelince, yol trafiğe kapatıldı.

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İHA

Bodrum, turizm denince akla gelen ilk yerlerden biri olmasına rağmen altyapı sorunlarıyla boğuşmaya devam ediyor.

İlçede temizlik ve altyapı problemleri bir türlü çözülemiyor.

Özellikle su sıkıntısı ve isale hattı patlamaları gibi kronik sorunlar, ilçe halkının kaderi haline gelmiş durumda. Bodrum'un bu kronikleşmiş sorunları, bir kez daha gün yüzüne çıktı.

ART ARDA İSALE PATLADI

Dün akşam saatlerinde Ortakent Ali Kelle Ormanı mevkisinde isale hattında patlama yaşanmıştı. Patlamanın üzerinden 24 saat geçmeden bir patlama da Bitez Bergamut Caddesi'nde meydana geldi.

DEV ÇUKUR OLUŞTU

Patlama sonrası asfalt parçalandı, yolda dev çukur açıldı. İhbarın ardından Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Müdürlüğü ve zabıta ekipleri olay yerine sevk edildi. Yol ekiplerce trafiğe kapatıldı.

Patlamanın olduğu noktada onarım çalışması başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)