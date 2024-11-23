Bodrum'da fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi

DHA

Muğla'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor.

Kent genelinde etkili olan fırtına sonrası açıklama Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla ve çevresi için 'fırtına' uyarısında bulunmuştu.

Meteorolojinin uyarısı üzerine vatandaşlara yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması çağrısı yapılırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise bugün ve yarın yapılması planlanan 09.00 Bodrum-Datça ile 15.00 Datça- Bodrum arası feribot seferinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi.