Bodrum’da fırtına: Tekneler karaya vurunca feribot seferleri yapılamadı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle tekneler karaya sürüklendi. Vatandaşlar fırtına nedeniyle zor anlar yaşarken feribot seferleri de iptal edildi.

Yayınlama Tarihi: 29.01.2026 21:22
  • Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle tekneler karaya sürüklendi.
  • Fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşatırken feribot seferleri iptal edildi.
  • Meteoroloji, Bodrum ve Kaş arasında fırtına uyarısı yapmıştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi de fırtınadan nasibini aldı. 

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Bodrum ile Antalya'nın Kaş ilçesi arasında fırtına beklendiğini duyurmuştu.

Güneydoğu yönünden esen rüzgar, öğleden sonra etkisini arttırdı.

TEKNELER KIYIYA VURDU

Fırtına nedeniyle güney sahillere dev dalgalar vurdu.

Gümbet Koyu’nda yaklaşık 10 metre boyundaki gezi teknesi ile 4 metre boyundaki bir sandalın kıyıya vurduğu görüldü.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Fırtına sebebiyle Bodrum ile Datça arasındaki feribot seferleri karşılıklı olarak yapılamadı.

