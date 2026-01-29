Bodrum’da fırtına: Tekneler karaya vurunca feribot seferleri yapılamadı

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle tekneler karaya sürüklendi.
- Fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşatırken feribot seferleri iptal edildi.
- Meteoroloji, Bodrum ve Kaş arasında fırtına uyarısı yapmıştı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi de fırtınadan nasibini aldı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Bodrum ile Antalya'nın Kaş ilçesi arasında fırtına beklendiğini duyurmuştu.
Güneydoğu yönünden esen rüzgar, öğleden sonra etkisini arttırdı.
TEKNELER KIYIYA VURDU
Fırtına nedeniyle güney sahillere dev dalgalar vurdu.
Gümbet Koyu’nda yaklaşık 10 metre boyundaki gezi teknesi ile 4 metre boyundaki bir sandalın kıyıya vurduğu görüldü.
FERİBOT SEFERLERİ İPTAL
Fırtına sebebiyle Bodrum ile Datça arasındaki feribot seferleri karşılıklı olarak yapılamadı.