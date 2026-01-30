Abone ol: Google News

Manisa'da izinsiz kazıya jandarmadan suçüstü: 5 gözaltı

Manisa'da kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 30.01.2026 00:29
  • Manisa'nın Gördes ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
  • Operasyon sırasında birçok kazı malzemesi ele geçirildi.
  • Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.A. (52), H.Y. (43), A.Y. (37), İ.B. (42) ve M.U.K. (29), isimli şahıslar kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

ÇOK SAYIDA KAZI MALZEMESİNE EL KONULDU

Olay yerinde yapılan aramada izinsiz kazıda kullanıldığı belirlenen 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet zincirli caraskal, 1 adet darbeli matkap, 10 adet çeki halatı, 3 adet balyoz, 5 adet çeki demiri ile çok sayıda kazı malzemesine el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin Gördes Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmek üzere jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

