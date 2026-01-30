İstanbul Esenler'de İETT otobüsü park halindeki otomobillere çarptı

- İstanbul Esenler'de bir İETT otobüsü, park halindeki iki otomobile çarptı.
- Kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve olayda hem otobüs hem de otomobillerde hasar meydana geldi.
- M.E. idaresindeki otobüste bulunan yolcular, çarpmanın ardından araçtan indi.
İstanbullunun ulaşım çilesi büyüyerek devam ediyor.
Yaşanan sorunlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.
Esenler ilçesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde seyir halinde olan M.E. idaresindeki içinde yolcu bulunan İETT otobüsü yolun sağ tarafında park halinde bulunan 2 otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobillerde ve otobüste hasar oluştu.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde İETT otobüsünün seyir halindeyken park halindeki otomobillere çarptıktan sonra durması ve yolcuların araçtan inmesi yer alıyor.