Sakarya'da bungalovda havuza düşen çocuk yaşam savaşı veriyor

- Sakarya'da bungalov havuzuna düşen 3 yaşındaki İ.S.Y. adlı çocuk, boğulma tehlikesi atlattı.
- Baba, çocuğu sudan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı ve çocuk hastaneye kaldırıldı.
- Çocuğun durumu ciddiyetini koruyor ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bungalov tesisinde konaklayan D.Y. ve B.Y.'nin 3 yaşındaki kızları İ.S.Y., havuza düştü.
Durumu fark eden baba, çocuğu sudan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.