DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonucu Muğla'da sağanak yağış etkisini gösterdi..
Özellikle Bodrum'da öğle saatlerinde başlayan yağış, hayatı olumsuz etkiledi..
DERELER TAŞTI
Sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşatırken, derelerin debisi yükseldi..
Gümbet Mahallesi'nde 4 araç derede kalırken, sürücüler araçlarına ulaşamadı.
YOLLAR KAPATILDI, MAZGALLAR TIKANDI
Belediye ekiplerince dereye giden yollar şeritle kapatıldı.
Mazgallar tıkanırken, sel suları nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüştü.
YAĞIŞLAR CUMAYA KADAR SÜRECEK
Öte yandan, yağmurun yarın ve cuma günü meteoroloji tahminlerine göre aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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