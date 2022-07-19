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    Bodrum’da su kesintisi yaşanan mahallede muhtar tankerle su dağıttı

    Bodrum’da su kesintisi yaşanan mahallede muhtar tankerle su dağıttı

    Birkaç gündür su kesintisinin yaşandığı mahalleye muhtar, tankerle su dağıttı. Tankerin önünde damacana ve kovalarla kuyruk oluşturan mahalle halkı, yaşanan su kesintisine tepki gösterdi.
    • 19.07.2022 - 08:42
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 08:45
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    Muğla’nın Bodrum ilçesi Çırkan Mahallesi'nde yaklaşık 3 gündür sular kesik…

    Mahalleli kesintiden dolayı zor anlar yaşıyor.

    Muhtar yangınla mücadele suyunu dağıttı

    Mağduriyeti gidermek isteyen muhtar Coşkun Ünal da, yangınla mücadele için mahalleye alınan tankerle, cadde ve sokaklarda su dağıttı.

    Vatandaşlar, ellerinde damaca ve kovalarla tankerin önünde kuyruk oluşturdu.

    Sıcak havaya rağmen kesinti var

    Muhtar Ünal, sıcak havaya rağmen mahallelerinde yaşanan su kesintisinin vatandaşları zor durumda bıraktığını, ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılamak için tankerle su dağıttığını söyledi.

    Bodrum'da su kesintisi yaşanan mahalleye muhtar tankerle su dağıttı VİDEO

    Mahalleli tepkili

    Evlerinden getirdikleri su kapları ile tankerin önünde sıra bekleyen mahalle halkında bir kadın, 3-4 gündür suların akmadığını ve zor durumda olduklarını dile getirerek, tepki gösterdi.

    DHA'nın haberine göre bir başka mahalle sakini kadın ise bu sıcakta susuzlukla mücadele ettiklerini söyleyerek, "İsyanlardayız. Susuzluk mahvetti bizi. Bu havada bu susuzluk olmaz." dedi.

    Bodrum’da su kesintisi yaşanan mahallede muhtar tankerle su dağıttı #1

    Bodrum’da su kesintisi yaşanan mahallede muhtar tankerle su dağıttı #2

    Bodrum’da su kesintisi yaşanan mahallede muhtar tankerle su dağıttı #3

    Bodrum’da su kesintisi yaşanan mahallede muhtar tankerle su dağıttı #4

    Bodrum’da su kesintisi yaşanan mahallede muhtar tankerle su dağıttı #5

    Bodrum’da su kesintisi yaşanan mahallede muhtar tankerle su dağıttı #6


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