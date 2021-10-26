Boğaziçi'ndeki eylemlere ilişkin davada 97 sanığın yargılanmasına başlandı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin haklarında 3'er yıla kadar hapisleri istenen 97 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi.

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya 50 sanık ve avukatları katıldı.

İLK SAVUNMALARI ALINDI

Duruşmada kimlik tespitinin ardından sanıkların ilk savunmaları alındı. Sanıklar, basın açıklaması çağrısını sosyal medyadan duyduklarını ve açıklamanın yapılacağı yere giderken polis tarafından gözaltına alındıklarını ifade ettiler.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEYİP BERAATLERİNİ İSTEDİLER

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını talep ettiler. Duruşma, savunmaları alınamayan diğer sanıkların savunmaları alınması için yarına ertelendi.

108 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

1 Şubat 2021 tarihinde basın açıklaması yapmak için Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü kapısında toplanan 108 kişi gözaltına alınmıştı. 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 kişi ise 18 yaşından küçük olması nedeniyle dosyası ayrılmıştı.

97 KİŞİ HAKKINDA 3'ER YIL HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 97 kişi hakkında hazırladığı iddianamede, "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 3'er yıla kadar hapisleri isteniyor.