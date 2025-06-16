Bolu Abant'ta mangal yakmak yasaklandı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte önlemler artmaya devam ediyor...

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda, orman yangınları nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mangal yapmak yasaklandı.

MANGAL YAKMAK YASAKLANDI

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bolu ili sınırları içerisinde bulunan tüm ormanlık alanlara girişler 01 Temmuz 2025- 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Orman ve Tabiat Parklarında, yer ateşi yakılmamak kaydıyla sadece saat 10.00-20.00 arasında ocak, barbekü, mangal, piknik tüpü ve semaver kullanılarak piknik yapılabilecektir.



Abant Gölü Milli Parkı'nda ise sadece piknik tüpü kullanılabilecektir. Belirtilen yerler ve koşullar dışındaki ormanlık alanlarda her türlü ateşin yakılması, mangal, semaver, piknik tüpü, barbekü kullanılması yasaktır. Ormanlık alanlara yakın yerlerde orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddeler kullanılması yasaktır.