Bolu 'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Bolu Dağı tünel çıkışı meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Kaza, gece saatlerinde TEM otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi.

Boludağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametine gitmekte olan Oğuz Y.’nin kullandığı otomobil, seyir halindeyken yavaşlayınca aynı istikamete gitmekte olan Abdullah B.’in kullandığı, Yücel Y’nin kullandığı ve Vedat E.’in kullandığı araçlar çarpıştı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada sürücüler Abdullah B. ve Vedat E. ile birlikte Mehmet B., Fatma B. ve Ecrin B. yaralandı. Yaralılar; sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, Düzce’de ki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatılırken kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikametine trafik uzun süre kapalı kaldı. TEM otoyolundaki araçlar ise Abant gişelerinden D-100’e yönlendirildi.

Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.



